S støtter Støjbergs stramning af familiesammenføring

Socialdemokratiet støtter, at regeringen gør det sværere for udlændinge at få familiesammenføring i Danmark med nye integrationskrav.

Det siger Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

Samtidig kan en udlandsdansker ifølge Jyllands-Posten lettere få ægtefællen med til Danmark.

- Grundlæggende er det et skridt i den rigtige retning. Vi har enkelte kommentarer. Det er vigtigt, at folk, der kommer til Danmark, fordi de er forelskede i én, som bor her, har været i Danmark før, siger Mattias Tesfaye.

Familiesammenføring: Regeringen vil have strammere regler for uintegrerbare udlændinge – og lempeligere for andre

Regeringen erstatter tilflytningskravet med seks krav for at få familiesammenføring. Ansøgere skal opfylde mindst fire af disse krav og ufravigeligt bestå en prøve i Dansk 3.

- Vi skal sikre, at de personer, der bliver familiesammenført til Danmark, reelt bliver integreret og kommer til at bidrage til samfundet, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Jyllands-Posten.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol underkendte i maj 2016 tilknytningskravet, når det gælder 26-års-reglen, som danskere dermed slap for.

Mattias Tesfaye havde frygtet en "Storm P.-løsning", men regeringens model kan forstås af både danskere og ansøgere.

- Det er nogle klare, kontante, men også gennemskuelige og rimelige krav. Derfor er vi positive før kommende forhandlinger, mener Mattias Tesfaye.

Kommer vi i konflikt med konventioner?

- Jeg kan ikke se, hvad der er diskriminerende. Det er rimeligt, at man kan komme til Danmark og få en opholdstilladelse. Men vi har nogle krav. Både til personen, der bor her, og den, der kommer hertil, siger Mattias Tesfaye.

Udlandsdansker fik det første afslag: Uffe Hellstens familiesammenføring ville stryge igennem med nye regler Familie i Vodskov kan sætte flueben ved fem af de seks krav, som regeringen vil stille.

Danmark burde for længst have forbudt familiesammenføring i ghettoer, mener han.

- Vi har så dårlige erfaringer med, at folk kommer til Danmark. Man kommer til at bo, hvor dansk er et sjældent sprog at høre på gaden. Hvor de fleste børn i folkeskolen ikke snakker dansk i hjemmet, siger Mattias Tesfaye.

- Der skal tales dansk i sandkassen på legepladsen og i køen i Netto. Man skal ikke opleve at flytte til et samfund, hvor det er normalt at fungere på arabisk, urdu eller et andet sprog, mener den socialdemokratiske integrationsordfører.