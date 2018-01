Til sommer skal alle love være klar til digitalisering

Samtlige partier i Folketinget har givet hinanden håndslag på, at alle nye love i fremtiden skal kunne understøttes digitalt. Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er nem at administrere, lyder det.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) mener, at digitaliseringsklar lovgivning har potentialet til at blive "et af de væsentligste bidrag til afbureaukratisering, vi har set i mange, mange år".

- Ved at tænke digitalisering ind i lovgivningen fra start kan vi frigive rigtig mange ressourcer, som kan bruges på kernevelfærd i stedet for administration, udtaler hun i en pressemeddelelse.

- Og det kan give den offentlige sektor et kvalitetsløft til glæde for både borgere og virksomheder.

På samme måde, som ministerierne i dag blandt andet skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser ved ny lovgivning, bliver det obligatorisk at foretage en vurdering af, om lovgivningen er digitaliseringsklar.

Finansministeriet har vurderet, at det vil kunne spare mere end syv millioner arbejdstimer årligt, hvis lovgivningen fra starten er designet til at kunne passe ind i de it-systemer, der skal bruges til at administrere den.

Ifølge aftalen skal ny lovgivning være digitaliseringsklar fra 1. juli i år. Det er den, hvis den lever op til syv principper, politikerne er blevet enige om:

Lovgivningen skal være enkel og klar, den skal understøtte digital kommunikation med borgere og virksomheder, den skal være mulig at administrere helt eller delvist digitalt, og data og begreber skal genbruges på tværs af myndigheder.

Derudover skal datasikkerhed prioriteres højt, det skal være muligt at bruge allerede eksisterende løsninger som NemID og Digital Post og det skal sikres, at der er effektive kontrolmuligheder.