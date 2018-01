Nikolaj Villumsen vil i EU-Parlamentet for Enhedslisten

Folketingsmedlem for Enhedslisten Nikolaj Villumsen går efter at blive partiets spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet i 2019, oplyser han.

Formålet er at kæmpe for at bevare velfærdssamfundet og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Det er under pres fra EU, mener Enhedslisten.

- EU respekterer ikke den måde, vi har valgt at indrette vores samfund på i Danmark, fordi man gang på gang fører en politik, hvor man fremmer billig arbejdskraft og fjerner regulering fra virksomheder, siger Nikolaj Villumsen.

Det er første gang, Enhedslisten opstiller som parti til Europa-Parlamentet. Hidtil har Enhedslisten ladet sig repræsentere af Folkebevægelsen mod EU. Men i 2016 besluttede Enhedslisten at stille op under eget navn.

- Enhedslisten stiller op, fordi vi ønsker at styrke den europæiske venstrefløj. Vi mener, at det er helt afgørende at være en modvægt til den højrefløj, som vi desværre lige nu ser være i fremgang, siger Villumsen.

- Jeg tror, at der plads til både Folkebevægelsen og Enhedslisten i EU-Parlamentet.

Rina Ronja Kari, der er Folkebevægelsen mod EU's eneste medlem af Europa-Parlamentet, meddelte søndag, at hun genopstiller ved valget i 2019.

Hun har også meldt ud, at hun vil arbejde for en dansk folkeafstemning om udmeldelse af EU. Det står dog ikke øverst på Enhedslistens dagsorden.

- Vi er modstandere af EU. Og hvis vi havde 90 mandater, så vi gerne, at vi fra dansk side indledte en forhandling med EU om en genforhandling af Danmarks forhold til EU. Og så satte resultatet til folkeafstemning.

- Men det er ikke det, et EU-parlamentsvalg vil dreje sig om. Det, vi vil kæmpe for, er en solidarisk og bæredygtig politik, siger Nikolaj Villumsen.

Spørgsmål: Hvad er det vigtigste, EU skal beskæftige sig med?

- Vi står med en række akutte problemer, som er skabt af EU. Vi har kæmpestore problemer med social dumping, og vores forbrugerrettigheder er under pres.

Spørgsmål: Hvad med flygtninge og migranter - mener I, at der er brug for fælles EU-løsninger på det område?

- Enhedslisten kæmper for en solidarisk flygtningepolitik i Europa. Vi så gerne, at EU kom frem til en aftale, hvor man fordelte flygtningene.

- Men desværre ser vi i dag, at EU giver penge til brutale libyske militser og et Erdogan-regime i Tyrkiet for at holde flygtningene ude.

Nikolaj Villumsen har siddet i Folketinget for Enhedslisten siden 2011. Han er kendt som sit partis udenrigsordfører, men for tiden vikarierer han også som politisk ordfører for Pernille Skipper, der er på barsel.

Hvem der skal være Enhedslistens fire spidskandidater til valget, bliver afgjort på Enhedslistens årsmøde den 27-29. april 2018.