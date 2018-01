Trods Gades EU-kandidatur: Løkkegaard går efter at blive spidskandidat

Mandag blev det annonceret, at Venstres gruppeformand, Søren Gade, vil stille op til Europa-Parlamentet, når der er valg i 2019.

Venstres nuværende medlem af parlamentet, Morten Løkkegaard, hilser Søren Gade velkommen i kampen om at blive partiets næste EU-spidskandidat.

»Glæder mig over, at Søren vil med på EP-holdet! Udsigt til solid forstærkning af enmandshæren ved EP-valget 2019,« lyder det fra Morten Løkkegaard på Twitter.

Glæder mig over, at Søren vil med på EP-holdet! Udsigt til solid forstærkning af enmandshæren ved EP-valget 2019 #eudk #dkpol https://t.co/0N8i9uwJRJ— Morten Løkkegaard (@Loekkegaard_MEP) 15. januar 2018

Til Jyllands-Postens korrespondent i Bruxelles, Martin Kaae, fortæller Morten Løkkegaard, at Søren Gades kandidatur vil styrke Venstre.

»Det glæder mig utrolig meget, at Venstre får så stærk en kandidat som Søren Gade. Der er et træk, der vil gøre, at Venstre står stærkt i den kommende valgkamp,« siger han.

Søren Gade stiller op til Europa-Parlamentet

Selvom der altså er kommet en ny kandidat i kampen om at blive valgt til Europa-Parlamentet i juni 2019, har Morten Løkkegaard stadig planer om at gå efter at blive Venstres spidskandidat.

»Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg gerne vil stå til rådighed for Venstre som spidskandidat til Europa-Parlamentet. Det er stadigvæk min ambition,« forklarer han.

Men kan Søren Gade ikke trække flere stemmer, end du kan?

»Det er måske lidt tidligt at sige. Men Søren er en stemmesluger. Det er et faktum. Så må jeg bare gøre det så godt, jeg kan. Jeg føler, at jeg har en solid baggrund i kraft af det arbejde, jeg har lavet i parlamentet. Og så skal man ikke være forfængelig i politik.« siger han.

Morten Løkkegaard overtog officielt Venstres mandat i Europa-Parlamentet den 3. marts 2016, efter Ulla Tørnæs blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister.

Han var desuden medlem af parlamentet i perioden 2009-2014.