Søren Gade stiller op til Europa-Parlamentet

Gruppeformand Søren Gade (V) stiller op til Europa-Parlamentet, når der er valg i 2019. Det oplyser Venstre i Region Nordjylland, hvor han er kandidat.

Søren Gade, som er tidligere forsvarsminister, fortsætter i Folketinget, indtil det kommende folketingsvalg udskrives.

Netop Søren Gade er flere gange nævnt som en mulig afløser, når statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke længere er Venstres formand.

- Jeg er meget beæret over den tillid, som Venstre i Nordjylland viser mig ved at spørge, om jeg vil kandidere til posten som EU-kandidat i Nordjylland.

- Nu er det op til medlemmerne i Nordjylland at vælge kandidat. Det er vigtigt at slå fast, at feltet er åbent, og at det er V-medlemmerne i Nordjylland, som bestemmer, siger Søren Gade i en pressemeddelelse.

- Jeg håber, at jeg kan blive en del af den danske europadebat på en anden platform, end den jeg er vant til, også selv om det bliver vemodigt måske at skulle sige farvel til alle mine gode kolleger på Christiansborg, siger Søren Gade.

Valget til Europa-Parlamentet afholdes i juni 2019. Det næste folketingsvalg skal afholdes senest 17. juni 2019.

- Jeg ved, at der venter en kæmpe opgave med at genskabe tilliden til det europæiske projekt. En opgave som jeg er villig til at påtage mig, hvis jeg bliver valgt som kandidat for Nordjylland.

- For det er netop, når krisen kradser, at der er allermest brug for et stærkt og stabilt EU, der er til gavn for alle europæere, siger Søren Gade.

Han var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Siden folketingsvalget i 2015 har han været gruppeformand for Venstre på Christiansborg.

Finansminister og Venstres næstformand, Kristian Jensen, nævnes selvsagt også som afløser for Lars Løkke Rasmussen. Altså sammen med blandt andre Søren Gade.

På Twitter lyder det fra Kristian Jensen:

- Stort tillykke til Søren Gade. Du bliver en super stærk kandidat for Venstre. Held og lykke.

Venstres ene medlem af Europa-Parlamentet er Morten Løkkegaard. På Twitter skriver han:

- Glæder mig over, at Søren vil med på EP-holdet! Udsigt til solid forstærkning af enmandshæren ved EP-valget 2019.