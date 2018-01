Regeringen vil flytte uddannelsespladser ud i provinsen

Når regeringen præsenterer sin plan for anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser, vil udspillet også omfatte uddannelsesinstitutioner.

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Avisen Danmark.

- Vi forsømte noget i den første udflytning: Uddannelserne.

- Efter første runde er det gået op for mig, at der er et massivt behov for, at vores erhvervsrettede uddannelser kommer tættere på de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften, siger han til mediet.

I oktober 2015 løftede regeringen sløret for sin plan om, at 3900 statslige arbejdspladser skulle flyttes fra hovedstaden til provinsen. Næste hug ventes at blive præsenteret i denne uge.

- For eksempel har vi i Vestjylland en boomende turistsektor, som vi har brug for at kunne servicere med arbejdskraft, siger Troels Lund Poulsen til Avisen Danmark og tilføjer:

- Det er en tankegang, der hjælper vores lokale erhvervsliv, men også unge, der måske ikke har lyst til at flytte til en af de store byer for at læse og dermed ikke får udfyldt deres fulde potentiale efter deres gymnasieuddannelse.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man ikke overraskende meget tilfreds med regeringens idé.

- Det er vigtigt for at få landet til at hænge sammen, og noget vi vedholdende har italesat.

- Vi bakker 100 procent op om det og vil gerne være med til at udvikle videre på planerne sammen med regeringen, siger formand Steffen Damsgaard til Avisen Danmark.