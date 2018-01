Papes tiltag mod lange retssager bakkes op af S og DF

Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) tiltag, der skal bringe sagsbehandlingstiden på straffesager ned, bliver taget godt imod af Socialdemokratiet.

- Det er glimrende initiativer, som vi kun kan bakke op om.

- Det er også nogle initiativer, som har været længe ventet, fordi vi har set sagsbehandlingstiderne skride i danske retter, siger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

Hun lægger samtidig op til, at man sætter ind med yderligere initiativer for at nedbringe behandlingstiderne.

- Man skal huske, at der hver gang sidder ofre i den anden ende, som oplever en dyb uretfærdighed og en kæmpe smerte, når sagerne på den måde trækker ud eller aflyses, siger hun.

Også Dansk Folkeparti hilser de nye tiltag velkommen.

- Det er positivt, at ministeren nu kaster sig ind i en kamp, for at disse sager kommer til at køre hurtigere.

- Det siger sig selv, at hvis man har en sag kørende, der handler om grov vold, voldtægt eller lignende, så er det vigtigt for alle parter, at den hurtigt afklares, siger partiets retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

Søndag fremlagde justitsministeren otte initiativer, der skal komme lange sagsbehandlingstider i straffesager til livs.

Et af de nye initiativer går ud på, at en sigtet fremover kun kan vælge en forsvarer med tid i kalenderen.

Spørgsmål: Er det ikke problematisk i forhold til, at vi i Danmark har frit forsvarervalg?

- Vi har set for mange eksempler på, at eksempelvis bandemedlemmer har kunnet udskyde sager i halve og hele år, fordi der har manglet plads i forsvarsadvokaternes kalendere.

- Dette handler ikke om, at man ikke kan vælge en dygtig forsvarer, men det handler om, at man ikke kan vælge de forsvarer, der ikke har tid. Det, synes jeg, er meget rimeligt, siger Trine Bramsen.

Heller ikke Peter Kofod Poulsen ser store problemer ved at indføre en regel om, at forsvarere skal have tid i kalenderen.

- Det er fint, at der er mulighed for at vælge sit forsvar. Sådan skal det være.

- Men man må også godt kræve, at valget af advokat ikke skal trække sagen i langdrag. Vi skal sørge for, at alle parter spiller sammen om, at en sag får en afslutning så hurtigt som muligt, siger Peter Kofod Poulsen.