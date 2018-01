Støjberg: »Det kan ikke være meningen, at vi fra statens side skal punge ud, hver eneste gang en udlænding skal til læge«

Tre år.

Det er den tid, udlændinge i Danmark fremover får med en gratis tolk, når de bevæger sig inden for sundhedsvæsenet. Efter tre år i landet skal man nemlig selv betale for tolkebistanden, lyder det ifølge TV 2 i en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

»Jeg mener helt principielt, at man har en forpligtigelse til at tage sproget til sig. Simpelthen at lære dansk, når man bor i Danmark. Det kan ikke være meningen, at vi fra statens side skal punge ud, hver eneste gang en udlænding skal til læge eller til skole-hjem-samtale,« siger integrationsminister Inger Støjberg (V) til tv-stationen.

Undersøgelse: Mange tolke kan ikke deres sprog ordentligt

Ifølge TV 2 har myndighederne efter forvaltningsloven pligt til at gøre sig forståelige over for modtageren. Også flere af de internationale konventioner stiller krav om, at myndighederne skal tilbyde tolkehjælp.

Dansk Folkeparti så gerne, at aftalen om brugerbetaling på tolke, der indtil videre kun gælder sundhedsområdet, også blev bredt ud til alle andre områder som skoler og jobcentre.

Udlændingeordfører hos Enhedslisten Johanne Schmidt Nielsen mener dog, at brugerbetalingen vil være risikabel.

»Hvis vi ender i en situation, hvor folk bliver til fejlbehandlet, fordi lægen simpelthen ikke forstår, hvad patienten siger, så kan det - udover at blive farligt for patienten - også blive rigtig dyrt for det danske samfund,« siger hun til TV 2.

Tolkebureau tester alle tolke igen efter pinlig ansættelse

En undersøgelse fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital har vist, at 41 pct. af de dansk-arabiske tolke var inkompetente. I oktober kunne Dagbladet Information samtidig fortælle om en dansk mand, der blev ansat som swahili-tolk i tre tolkebureauer - uden at kunne swahili.