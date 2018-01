Poul Lundbæk Andersen

Som den øverste embedsmand i Justitsministeriet skulle departementschefen havde stoppet Ninn-Hansens ulovlige ordre om at stille de tamilske familiesammenføringssager i bero. Han vidste, at det var klart ulovligt, men undlod at sige klart fra og sørgede ikke for at få ulovlighederne stoppet, fastslog højesteretsdommer Mogens Hornslet i sin Tamil-rapport for 25 år siden.

Poul Lundbæk Andersens ”forsigtige forsøg” på at overtale Ninn-Hansen til at stoppe ulovlighederne var ”langt fra” tilstrækkelige. Han ”valgte i stedet i realiteten blot at lade stå til,” hvor han i stedet skulle have bragt ulovlighederne til ophør, skrev Hornslet, som fandt tjenesteforsømmelserne så grove, at der var grundlag for at rejse en tjenestemandssag mod departementschefen. Når Ninn-Hansen fastholdt den klart ulovlige beslutning, skulle departementschefen ifølge Hornslet være gået til Statsministeriets departementschef, hvilket han end ikke overvejede.

Lundbæk Andersen medvirkede desuden til at give Folketinget ufyldestgørende oplysninger til Folketinget og Folketingets retsudvalg, ligesom han burde have gjort indsigelse over for statsminister Poul Schlüters såkaldte gulvtæppetale, da han kendte sagens faktiske omstændigheder, fastslog Hornslet.

I gulvtæppetalen sagde Schlüter, at der ikke var fejet noget ind under gulvtæppet i Tamil-sagen, hvormed han forsøgte at lukke sagen og forhindre sagen undersøgt af en dommer.

Lundbæk Andersen fik også kritik for at have makuleret to notater om Tamil-sagens forløb på et tidspunkt, hvor det med hans egne ord ”svirrede i luften med kommissionsdomstole og lignende”.

Departementschefen burde samtidig have forhindret en manøvre udtænkt af kontorchef Johan Reimann, som skulle stoppe Folketingets Ombudsmands undersøgelse af Justitsministeriets behandling af de tamilske familiesammenføringssager – den såkaldte telefax-sag (se mere under Johan Reimann og Grethe Fenger Møller). Manøvren var ”særdeles kritisabel – i strid med al god forvaltningsskik,” fastslog Hornslet.

Poul Lundbæk Andersen - den loyale embedsmand, der indledte sin karriere i Justitsministeriet i 1962 - var allerede før Hornslet-rapporten blevet suspenderet og kom aldrig tilbage til topstillingen i ministeriet.

Antallet af kritikpunkter i Hornslets Tamil-rapport blev reduceret i ”anklageskriftet”, som en tjenestemandsret senere skulle vurdere.

Tjenestemandsretten fastslog, at Lundbæk Andersen havde tilsidesat sin tjenestepligt ved bl.a. ikke at have sagt klart og tydeligt til Ninn-Hansen, at berostillelsen af de tamilske sager var klart ulovlig.

Tjenestemandsrettens sanktion lød på forflyttelse, men eftersom Poul Lundbæk Andersen allerede var forflyttet til en stilling som kommitteret hos Rigspolitichefen, betød sanktionen blot, at han ikke kunne vende tilbage som topchef i ministeriet.

Tjenestemandsretten mente ikke, der var ”rimelig grund til nu at afskære Poul Lundbæk Andersen fra at opnå en varig, passende tjenestemandsstilling”

Lundbæk Andersen arbejdede som kommitteret hos Rigspolitichefen i 12 år frem til, at han gik på pension i 2003.