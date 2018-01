Som konservativ formand for Folketingets retsudvalg spillede hun en central rolle i en manøvre, der skulle stoppe Folketingets Ombudsmands undersøgelse af Justitsministeriets behandling af de tamilske familiesammenføringsregler og dermed hjælpe Ninn-Hansen ud af en klemme.

Grethe Fenger Møller modtog en fax sendt fra Justitsministeriet med et spørgsmål, hun skulle stille til justitsminister Erik Ninn-Hansen. Det ville betyde, at Ninn-Hansen skulle i samråd i retsudvalget og svare på spørgsmål med den konsekvens, at ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen måtte stoppe sin undersøgelse af den giftige sag.

Det var kontorchef Johan Reimann, som fik ideen til samrådsspørgsmålet, og som han havde præsenteret for Ninn-Hansen.

Men over for højesteretsdommer Mogens Hornslet i undersøgelsesretten i Tamil-sagen forklarede Grethe Fenger Møller, at det var hendes egen idé at stille spørgsmålet.

Det bragte hende først en politianmeldelse og siden en tiltalte på halsen for at have løjet i retten.

Østre Landsret idømte hende i 1995 60 dages betinget fængsel for falsk vidneforklaring.

Grethe Fenger Møller mistede alle sine politiske tillidsposter. Hun sad i Folketinget i perioden 1977-94, hvor hun vendte tilbage til en stilling som fuldmægtig i Socialministeriet. Hun gik på pension i 2008.