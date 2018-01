Da den samlede opposition i Folketinget i april 1989 krævede en undersøgelse af Tamil-sagen, afviste Poul Schlüter kravet og forsøgte at lukke sagen med en tale, der er gået over i historien som ”gulvtæppetalen”. Han sagde:

”Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret skal placeres. Det placeres hos justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt. Og ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet”.

Højesteretsdommer Mogens Hornslet fastslog i sin undersøgelse af Tamil-sagen, at elementer i talen var ”særdeles misvisende”, og at den afsluttende udtalelse om gulvtæppet ” - hvis den skal tages for pålydende – [må] karakteriseres som direkte urigtig”.

Hornslet konstaterede desuden, at Schlüter med det kendskab til sagens realiteter, som han havde, ”måtte indse dette”.

Samme dag, som dommer Hornslet afleverede Tamil-rapporten til Poul Schlüter, 14. januar 1993, traf Schlüter beslutningen om, at regeringen ville gå af. Han var ikke enig i Hornslets bedømmelse af sine handlinger, men de var af en sådan karakter, at han ikke så anden udvej end at indgive regeringens afskedsbegæring til Dronningen. Dermed kunne Poul Nyrup Rasmussen (S) overtage regeringsmagten.

Et flertal i Folketingets udvalg for forretningsorden fastslog siden, at Poul Schlüter havde overtrådt ministeransvarlighedsloven, men rejste ikke tiltale ved Rigsretten. I stedet udtalte udvalget ”alvorlig misbilligelse”.

Poul Schlüter var medlem af Europa-Parlamentet 1994-99.