Erik Ninn-Hansen

Den konservative justitsminister beordrede i 1987 i hemmelighed tamilske familiesammenføringssager stillet i bero, selv om tamilerne havde et retskrav på at få deres familier til Danmark.

Det var ulovligt, fastslog højesteretsdommer Mogens Hornslet i undersøgelsesretten i Tamil-sagen og senere Rigsretten. Over for Folketinget og offentligheden lød den falske forklaring, at man havde nedprioriteret behandlingen af sagerne.

Da der blev blæst om sagen - bl.a. efter at Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen i 1988, og statsminister Poul Schlüter havde holdt sin såkaldte gulvtæppetale i Folketinget, hvor han sagde, at ”Der er ikke noget ind under gulvtæppet” – valgte et flertal i Folketinget i januar 1989 Ninn-Hansen som formand for Folketinget.

Kort efter kom Ombudsmanden med en rapport, som stemplede behandlingen af tamilernes sager som overordentlig kritisabel, og da Folketinget trådte sammen i oktober 1989 førte det til, at et flertal fjernede Ninn-Hansen fra posten som formand for Folketinget.

Efter en tv-udsendelse i april 1990, ”Blodets bånd” opstod der ny debat om sagen, men det var Ninn-Hansens selv, som fremprovokerede sit eget endeligt.

Det skete, da han i bogen ”Ret færd – mellem jura og politik”, som udkom i maj 1990 skrev, at han havde handlet efter en regeringsbeslutning. Et synspunkt, han også fremsatte i en direkte tv-udsendelse 1. maj 1990.

Det afviste både Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne. CD-leder Mimi Stilling Jakobsen havde fået nok og krævede en dommerundersøgelse af forløbet.

Lederen af undersøgelsesretten, højesteretsdommer Mogens Hornslet, fastslog 14. januar 1993, at Ninn-Hansen brød loven med sin ordre om at stille sagerne i bero, og at han havde givet Folketinget urigtige og vildledende oplysninger om sagens rette sammenhæng.

Folketingets udvalg for forretningsorden fastslog senere, at Ninn-Hansen havde brudt ministeransvarlighedsloven og rejste tiltale mod ham ved Rigsretten for at have stoppet behandlingen af tamilernes sager og fastholdt beslutningen. Folketinget mente også, at han havde givet Folketinget urigtige oplysninger, men rejste ikke en tiltalte for det.

Rigsretten idømte i 1995 Ninn-Hansen fire måneders betinget fængsel for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

Ninn-Hansen havde en 40 år lang karriere i Folketinget, hvor han indtog nogle af de mest betroede poster i Danmark som justits-, finans- og forsvarsminister – og formand for Folketinget. Nu var han som den første minister siden Alberti-sagen dømt i Rigsretten i århundredets politiske og forvaltningsmæssige skandale og måtte efter dommen aflevere sit kommandørkors af Dannebrogsordenen til Dronningen, ligesom han blev slettet i Kraks Blå Bog.

Ninn-Hansen døde i 2014, 92 år.