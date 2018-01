Analytiker om Pape: »Enhver politiker vil hellere give sin egen version af en møgsag end at blive ramt af den i nakken«

Justitsminister Søren Pape Poulsens samlever, Josue Medina Vazquez, er i nat blevet taget for spirituskørsel med en promille på 1,25. Det har den konservative leder fredag formiddag meldt ud på Facebook.

At Søren Pape Poulsen selv har valgt at gå ud med historien er ikke overraskende, mener Marchen Neel Gjertsen, Jyllands-Postens politiske analytiker.

Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

»Det, tror jeg, er det eneste rigtige at gøre. Alle ved, at sådan noget kommer frem på et tidspunkt, så det har ikke givet mening for ham at holde det hemmeligt. Enhver politiker vil hellere give sin egen version af en møgsag end at blive ramt af den i nakken, når rygterne løber, og journalisterne ringer,« siger hun.

Og selvom man måske kan have særligt høje forventninger til landets justitsminister, når det kommer til lov, orden og moral, tegner sagen ikke til at blive et politisk problem for Søren Pape Poulsen, lyder det fra analytikeren.

»Min vurdering er indtil videre, at det er en privatsag og ikke et stort politisk problem. Det er ærgerligt og giver nogle ridser i lakken, fordi man før tænkte Papes familieliv som en af hans forcer. Nu får kæresten ry af at være en torsk, og det er selvfølgelig aldrig godt for en politisk leders image,« siger hun.

Fakta: Promillegrænsen i Danmark er 0,5

De fleste vil kunne forstå, at justitsministeren ikke har et medansvar i forløbet, vurderer hun. Særligt fordi han befandt sig i København, mens kæresten kørte spirituskørsel i Jylland.

Hun påpeger, at han i øvrigt ikke er den første toppolitiker, der har haft bøvl på den private front, uden at det har smittet af på den politiske karriere.

»For at det bliver et politisk problem, skal der være politikere, der bruger sagen til at beklikke hans troværdighed, og det kan jeg ikke forestille mig, at nogen partier vil gøre. I dansk politik har man tradition for at skelne mellem det private rum og det politiske rum – og det ville være under bæltestedet at bevæge sig ind i at gøre kærestens handling til et politisk problem for ministeren,« siger hun.