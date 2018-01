Løkke: Flygtninge skal arbejde inden retur til hjemland

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Dansk Folkeparti er enige om, at flygtninge skal sendes hjem igen, når forholdene i deres hjemland tillader det.

Det blev understreget i fredagens debat i Folketinget. Men parterne er uenige om, hvad flygtninge må og ikke må, mens de opholder sig i Danmark.

- Krigsflygtninge skal hjem igen, når forholdene tillader det. Mens de er her, skal vi sørge for, at de forsørger sig selv. For ellers er det kun os andre, der kan gøre det, siger Løkke.

- De skal i arbejde. Men når man kan vende hjem, skal man vende hjem. Også hvis man har opnået en vis tilknytning til Danmark.

- Midlertidigt ophold skal være midlertidigt, siger Løkke i debatten om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Det er DF, som har inviteret statsministeren og de øvrige partier til debat om emnet.

Netop regeringen og DF har de seneste uger forgæves forsøgt at finde hinanden i forhold til et "paradigmeskift" i udlændingepolitikken.

Når det kommer til flygtninge i arbejde, kræver DF, at der skal ændres på flygtninges ret til at arbejde og optjene dagpenge.

Den såkaldte integrationsgrunduddannelse (IGU), som er en forsøgsordning, giver nogle flygtninge mulighed for at få et lønnet praktikforløb kombineret med uddannelse og med ret til at optjene dagpenge.

DF vil af med IGU'en. Det har flere topfolk i fagbevægelsen allerede kritiseret.

Under debatten løftede Løkke desuden sløret for, at regeringens ghettoudspil, som skal afvikle ghettoer i Danmark, præsenteres inden for få uger.

Ghettoer er kommet i fokus igen i forbindelse med Løkkes nytårstale, hvor statsministeren havde fokus på området.

Han vil skærpe krav til udlændinge, som søger dansk statsborgerskab og familiesammenføring. Udlændinge skal forsørge sig selv og være lovlydige, men ikke straffes for små trafikbøder, skriver Løkke i en kronik i Berlingske.

Hvis udlændinge vil have familien til Danmark, skærpes kravet om god integration.

- Så det bliver sværere at få en ægtefælle til landet, som har ringe forudsætninger for at lære sproget, få et arbejde og bidrage til fællesskabet, skriver statsministeren.

- Vi skal kigge kritisk på det eksisterende tilknytningskrav, der er blevet udfordret af en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, mener Løkke.

Til gengæld skal ægtefæller, "hvis kultur og værdier mere ligner vores", lettere kunne komme til Danmark.