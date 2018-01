Kristian Thulesen Dahl om droppede skatteplaner: »Det er egentlig gode nyheder!«

»Det er egentligt gode nyheder!«

Sådan lyder det fra DF-formanden Kristian Thulsen Dahl i sit nyhedsbrev efter de sidste par dages hektiske regeringsdrama, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) meldte ud, at regeringen har besluttet at droppe de »ambitiøse« skatteplaner, som man tidligere har lagt op til.

Regeringen lægger stor skatteambition på hylden

»I sidste uge gjorde vi det netop klart for regeringen, at en mulighed for at komme videre var at lave en lille skatteaftale med de punkter, som vi er grundlæggende enige om. Den opfordring har Statsministeren nu lyttet til,« fortsætter Dahl i nyhedsbrevet.

Han slår fast, at det var Dansk Folkeparti, der kom med forslaget om kun at lave en lille skatteaftale og dermed udskyde regeringens mere omfattende planer om skattelettelser til danskerne.

Støttepartiet forhandler nu med regeringen om at lette skatten til de lavestlønnede for den ene milliard kroner, der er til rådighed efter indførslen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen - altså den aftale, der hele tiden har været mellem partierne.

Løkke: Hvorfor må en sosu-assistent ikke få et større rådighedsbeløb, uden at det skal kobles med udlændingepolitik? Regeringen skrumper skatteplan til den mindste i mands minde.

Samtidig forhandler partierne om at bruge ca. 2,5 milliarder kroner på at få løst »såkaldte samspilsproblemer i pensionssystemet,« lyder det.

»Gode aftaler, som ikke behøver at vente på, at vi når til enighed om andre ting,« skriver han og refererer til, at partierne forgæves har forsøgt at nå hinanden ved at forhandle både skattelettelser og et »paradigmeskift i udlændingepolitikken.«

Nyhedsbrevet kommer, efter statsminister Lars Løkke Rasmusen på et pressemøde i tirsdags måtte erkende, at der ikke var flertal for skattelettelser.

»Vi må sande, at vi i hvert fald ikke i denne omgang kan indfri ambitionen om at give familierne lidt mere luft i husholdningerne,« sagde han.

Vreden vokser mod Samuelsen: »Kaptajnen har sænket skuden«

Det fik Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, til torsdag i en opdatering på Facebook at sige undskyld for det dramatiske forløb og de manglende skattelettelser, der blandt andet har fået flere lokale LA-formænd til at opfodre ham til at trække partiet ud af regeringen.

Det har regeringspartiet dog ingen planer om at gøre, lyder det fra partiets politiske ordfører, Christina Egelund, som over for TV 2 har kaldt Samuelsens udmelding »meget ærlig kommunikation.«