Politiker undskylder for »upassende« og »stødende« ordvalg: »Jeg erkender, at jeg skal arbejde med min elendige kommunikation«

Tidligere på ugen blev han anklaget for at have kaldt en kvindelig partifælle for »tæve«.

Nu undskylder regionsrådspolitikeren Thomas Hav offentligt for sine udtalelser på sin Facebook-profil.

»Jeg er oprigtigt ked af det passerede og den smerte, det har påført andre. Mit ordvalg har været upassende og stødende. Det siger jeg undskyld for her, som jeg gjorde det direkte i mail.«

Regionsrådspolitiker kaldte kvindelig kollega for tæve

Tirsdag kom det frem, at den nordjyske politiker forlod sit parti, Socialdemokratiet, for at blive løsgænger. Han var angiveligt blevet opfordret til det, efter at have haft en debat med et kvindeligt partimedlem, der følte sig nedgjort af hans ord.

Hans egen udlægning lød dog, at han ikke var tilfreds og gerne ville spille en større rolle, end han gjorde.

Efterfølgende kunne TV2 Nord genfortælle korrespondancen, der var foregået på skrift mellem Hav og Socialdemokraten Jasmine Søgaard.

Det var her, det fremgik, at Hav bl.a. havde kaldt Søgaard for »tæve«. Angiveligt kaldte han også et kvindeligt medlem af regionsrådet for "House-Fisse". Beskeden, hvor »tæve« indgik, blev sendt den 14. december. Dagen efter undskyldte Hav.

Nordjysk politiker: Jeg har ikke skrevet nedsættende om kvinder

»Puha, jeg var ikke i orden i går ... UNDSKYLD..!!!« lød det ifølge TV 2 Nord i beskeden til Søgaard.

På Facebook, hvor politikeren nu gentager undskyldningen, skriver han, at han »sætter stor pris på kvinder«.

»Det har aldrig været min hensigt at støde eller såre andre hverken i den konkrete sag eller nogensinde, og jeg erkender, at jeg skal arbejde med min elendige kommunikation. Jeg sætter stor pris på kvinder og har kun ønsket om, at dette samfund bygger på de kompetencer og værdier kvinder og mænd har i fællesskab,« skriver han.