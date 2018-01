DF: Hold asylansøgere væk med stramme regler

Integrationsydelsen skal sænkes med tre procent for at sende en signal til de udlændinge, som vil søge asyl i Danmark.

Det forklarer Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen, før Folketinget torsdag førstebehandler lovforslaget, som sænker integrationsydelsen tre procent.

- Vi arbejder løbende på at gøre Danmark så lidt attraktivt at søge til som asylansøger, siger Martin Henriksen.

Forslaget kritiseres af flere ngo'er.

Kritik: Lavere integrations-ydelse gør kun flygtninge fattige

- Det presser folk, der i forvejen er hårdt presset. Tre procent er jo ikke det store, men vi taler om folk, der stort set kun har et eksistensminimum, lyder det fra generalsekretæren i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl.

Hvad siger du til kritikken, Martin Henriksen?

- De får færre penge. Det lægger vi ikke skjul på. Det er en del af øvelsen at gøre det vanskeligt at få danske velfærdsydelser. Vi sender et klart signal, hvis man shopper rundt i Europa som asylansøger, siger Martin Henriksen.

Fakta: Integrationsydelsen skrumper tre procent

- Det gør rigtig mange for at finde det sted, som tilbyder de bedste vilkår. Så er Danmark lige røget lidt længere ned ad listen. Det er vi godt tilfredse med. Så lever vi med, at en række organisationer kommer med forudsigelig kritik.

Flygtninge får integrationsydelse frem for den højere kontanthjælp, når de har været i Danmark mindre end syv af de seneste otte år. Satsen afhænger af alder og familieforhold.

Flygtninge får den højeste sats på 12.211 kroner om måneden, hvis de forsørger deres barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud. Med tre procent mindre i ydelse får flygtninge 366 kroner mindre om måneden.

Dansk Folkeparti vil lade udlændinge vente længere på at få overførsler. Det sker ved at udbrede et optjeningsprincip som folkepension, hvor man skal leve 40 år i Danmark for at få fuld pension, siger Martin Henriksen.