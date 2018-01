JP's politiske analytiker: »Samuelsen brugte det unævnelige ord«

Det er meget sjældent, man hører ordet »undskyld« fra en politiker, og da slet ikke fra en formand for et regeringsparti. Det var ikke desto mindre, hvad der skete onsdag aften, da Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, bl.a. skrev følgende på sin Facebook-side:

»UNDSKYLD. Det er 100 pct. ene og alene mit ansvar. Jeg tager tævene, og de er fortjente. Kritikken er 100 pct. i orden.«

Samuelsen undskylder for måden, han og partiet har ført forhandlingerne om skat og udlændinge på i december og januar. Her lovede Samuelsen ”historiske skattelettelser”, men det blev alligevel ikke tilfældet, da regeringen ikke kunne blive enig med Dansk Folkeparti.

Samuelsen: »Jeg undskylder for HELE forløbet. Updaten, træklatring, ydmygelsen af baglandet og partiet« Dødstallet er steget under redningsaktion i Californiens mudderkaos. Et nyt navn er kommet på sanktionslisten. Inger Støjberg skal i samråd.

Ifølge Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, er det ekstraordinært, at en partileder kommunikerer på denne måde.

»Han bruger det unævnelige ord. Jeg husker mange sager, hvor politikere har været i vanskeligheder, og hvor de er blevet spurgt, om de vil sige undskyld, og det vil de sådan set aldrig. Det er ret ekstraordinært, at høre en partileder tage det ord i sin mund,« siger hun.

Vreden vokser mod Samuelsen: »Kaptajnen har sænket skuden«

Men Samuelsen kommer ikke bare med et lille forsigtigt undskyld, påpeger JP’s politiske analytiker, der mener, at der er tale om en bastant undskyldning.

»Han skriver undskyld med store bogstaver og uddyber, at kritikken er 100 pct. retfærdig, og det er hans ansvar. Det er jo en måde at forsøge at lægge sig så fladt ned som muligt, imens stormen raser i håb om at blive liggende, og det tror jeg, man skal tage som en reaktion på, at presset imod Liberal Alliance er stort.«

Samuelsen forsikrer: Jeg bliver som leder af LA

Presset begrænser sig ikke kun til politiske kommentatorer og politiske modstandere. Det ulmer i baglandet, og flere lokalformænd i partiet har offentligt ytret ønske om at udskifte Anders Samuelsen på posten som formand for LA.

Vreden vokser mod Samuelsen: »Kaptajnen har sænket skuden«

Om presset kan fjernes med en undskyldning må tiden vise, men Gjertsen sætter dog spørgsmålstegn ved størrelsen af Samuelsens undskyldning, som ellers kan virke bombastisk:

»Selvom undskyldningen er skrevet med store bogstaver, så ser det ikke ud som om, at den bliver fulgt op af handling. Tværtimod, så skriver han, at han synes, at det er rigtigt, at Liberal Alliance sidder i regering, og remser partiets sejre op. Han mener også, at han selv skal fortsætte som formand, så hvori bunder Samuelsens undskyldning, hvis der ikke er nogle konsekvenser?«

Undskyldningen markerer et skifte fra Anders Samuelsen, som tidligere på ugen ikke ville erkende, at der var tale om et nederlag for partiet. Et skifte som, Gjertsen mener, kan hjælpe Samuelsen.

»Det virkede nærmest komisk, da LA ikke ville erkende, at man havde begået store fejl, men jeg tror, at skiftet - hen mod ydmyghed og ærlighed- er et godt sted at starte, hvis man er i modvind, så på den måde, tror jeg, at det sætter ham i et bedre lys,” siger hun.

Men der er dog langt vej igen for Samuelsen og hans tropper.

»En undskyldning nu og her er klog. Men det retter dog ikke op på partiets troværdighed alene. Det kræver mange års slid at genoprette troværdigheden for Liberal Alliance,« mener Jyllands-Postens politiske analytiker.