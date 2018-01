Støjberg er »dybt bekymret«: Endnu en prædikant er kommet på Danmarks sanktionsliste

Udlændingestyrelsen har tilføjet endnu et navn til den nationale sanktionsliste over såkaldte »hadprædikanter«, der bliver nægtet adgang til Danmark.

Det bringer den samlede liste op på 12 personer, og flere vil komme til. Det varsler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på sin Facebook-profil.

Det seneste navn på listen er Mazin Abdul-Adhim, som kommer fra og opholder sig i Canada. Han har fået indrejseforbud i Danmark de næste to år. Ministeriet har ikke oplysninger om, hvor gammel han er.

»Hadprædikanter som Mazin Abdul-Adhim forsøger at opildne til at omstyrte frie samfund som det danske, og det skal vi ikke lægge jord til. Jeg er dybt bekymret for, at Danmark er ved at ændre sig, og jeg har været det længe,« skriver ministeren på Facebook.

Fakta: Liste over prædikanter med indrejseforbud

Sanktionslisten gik i luften den 2. maj, hvor den præsenterede de første seks personer angivet med navn og billede.

Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, om en person skal på listen, der retter sig mod »religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.«

Aftalen om den nationale sanktionsliste blev indgået i 2016 mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.