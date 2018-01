Avis: Regeringen vil om kort tid igen forhandle udlændinge

Regeringens planer om store skattelettelser blev tirsdag sparket til hjørne, men planer om udlændingestramninger kan snart være på vej.

Således erfarer Berlingske, at regeringen planlægger i løbet af kort tid at indkalde Dansk Folkeparti til forhandlinger om nye stramninger af udlændingereglerne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) satte ellers tirsdag et foreløbigt stop for paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Ved pressemødet tirsdag lagde han samtidig planer om historisk skattelettelser på hylden.

Kristian Jensen er enig med DF: Brug for udlændingeaftale

Ligeledes gjorde han endegyldigt op med den kobling af forhandlinger om udlændinge og skat, som der hidtil er forsøgt.

- Regeringen har besluttet, at det klogeste er at afkoble den skattepolitiske debat fra den udlændingepolitiske debat, sagde han.

Fokus i de nye udlændingeforhandlinger vil i første omgang blandt andet være på at øge adgangen til hjemsendelse af flygtninge på midlertidigt ophold i Danmark, skriver Berlingske.

Det er netop et emne, som også var til diskussion, da regeringen forsøgte at forhandle om udlændinge op til jul.

Her lagde Dansk Folkeparti op til et opgør med enhver form for integration, mens flygtningene opholder sig i Danmark.

Regeringen vil fortsat se nærmere på de tilknytningskrav, der afgør, om man skal have inddraget sin opholdstilladelse, når der er fredeligt nok i hjemlandet.

Radikale: Dansk Folkeparti er et fløjparti

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, bekræfter, at der inden længe forestår forhandlinger om tilknytningskravet for midlertidigt beskyttede flygtninge.

- Det kommer i hvert fald også til at handle om dét, fordi der er nogle justeringer, vi også finder det hensigtsmæssigt at foretage.

- Derfor har vi brug for at tale med andre partier om at finde ud af, hvordan vi gør det bedst, siger han til Berlingske.