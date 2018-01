Sagen om dobbeltløn: Enhedslisten frasiger sig eksborgmesters partiskat

Dobbeltlønnen fra Enhedslistens eksborgmester i København, Morten Kabell, kommer ikke til at lune i EL’s egen partikasse.

På et bestyrelsesmøde onsdag aften har Enhedslisten København besluttet, at den partiskat, som Morten Kabell betaler af sit skattebetalte eftervederlag i stedet skal doneres til et socialt formål.

Det oplyser Eva Milsted Enoksen, bestyrelsesmedlem i den københavnske partiafdeling.

Hvilket projekt eller organisation, der skal nyde godt af pengene, skal først besluttes på partiforeningens generalforsamling i marts.

»Det vigtige er, at pengene ikke kommer ned i partikassen. Bestyrelsen har så besluttet, at det bliver op til Enhedslisten Københavns medlemmer at afgøre, hvad pengene konkret skal gå til, men det bliver et socialt formål uden for Enhedslisten,« siger Eva Milsted Enoksen.

Af det eftervederlag på 502.000 kr., som Morten Kabell ifølge reglerne kan få udbetalt for sine fire år som teknik- og miljøborgmester, udgør partiskatten 131.000 kr.

Før jul fik Morten Kabell hård kritik fra både med- og modspillere, da det kom frem, at han modtog eftervederlaget, selvom han allerede havde fået et chefjob i en privat virksomhed.

»Vi anerkender, at vi har haft et hul i vores vedtægter, og det vil vi have lukket fremadrettet,« siger Eva Milsted Enoksen.

Netop Enhedslisten har ellers tordnet mod den slags »dobbeltløn« tidligere. Især da Carl Holst (V) modtog både eftervederlag fra Region Syddanmark og løn som forsvarsminister tilbage i 2015.

EL's finansordfører i Folketinget, Pelle Dragsted, opfordrede da også partifællen − og alle andre eksborgmestre i samme situation − til at overveje at frasige sig dobbeltlønnen.

Ligeledes har Pelle Dragsted kritiseret, at en stor del af Morten Kabells eftervederlag ville havne i EL's egne lommer:

»De her penge skal slet ikke havne hos hverken den enkelte borgmester eller i nogen partikasse. De skal tilbage til skatteyderne. Det vil vores forslag indebære,« sagde han søndag med henvisning til, at EL stiller forslag i Folketinget om helt at fjerne muligheden for dobbeltløn til fratrådte borgmestre − ligesom reglerne for politikere og regionsformænd i sin tid blev lavet om efter Carl Holst-sagen.

Morten Kabell har imidlertid holdt fast i, at han blot følger de gældende regler og partivedtægter, og søndag forsvarede han sig med, at han ville donere 26.000 kr. af eftervederlaget til et velgørende formål.

Dét beløb var, ifølge Kabells eget hjemmelavede regnestykke, hvad han havde tilbage, når skatten var betalt og han havde trukket en kompensation for manglende løn.

I sidste uge valgte Dansk Folkepartis tidligere kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen, at frasige sig dele af sit eftervederlag, fordi han var rykket direkte ind i et nyt job hos DF på Christiansborg. Ligesom Enhedslisten har DF nemlig tidligere kritiseret, at politikere kan modtage dobbeltløn.

På aftenens møde har bestyrelsen i Enhedslisten København besluttet at indstille til generalforsamlingen, at partiforeningens vedtægter bliver ændret, så ingen fremtidig borgmester kan modtage eftervederlag og løn på én gang.

»Vi anerkender, at vi har haft et hul i vores vedtægter, og det hul vil vi have lukket fremadrettet,« siger Eva Milsted Enoksen.

Har bestyrelsen konkret forholdt sig til, om Morten Kabell burde afstå fra at modtage sit eftervederlag?

»Nej, Morten Kabell har fulgt de regler, der er. Vi tager på os, at det er et hul, som skulle have været lukket. Det har vi ikke været opmærksomme nok på. Vi går ikke ind for dobbeltløn i Enhedlisten.«

I stedet for, at skattekronerne går til jeres parti, kommer de nu til at gå til et projekt, som I beslutter. Hvorfor er det egentlig bedre?

»Fordi vi har taget en principiel beslutning om, at vi er imod dobbeltløn. Det gælder både for vores politikere og for vores parti. Og derfor skal de penge ikke ind i vores partikasse.«

Har I overvejet simpelthen at sende pengene retur til Morten Kabell?

»Nej, så ville det jo bare være endnu mere dobbeltløn,« siger Eva Milsted Enoksen.