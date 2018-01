Regeringen har først sin skattemilliard i 2025

Efter at regeringen har neddroslet sine ambitioner på skatteområdet, er målet at lette skatten for i alt 3,5 milliarder kroner.

De 2,5 milliarder skal gå til større fradrag for pensionsopsparing.

Den ene milliard skal bruges til at lette skatten for dem med de laveste lønninger. Altså for eksempel ansatte på HK-overenskomst.

Kristian Jensen står fast: Milliard skal bruges i bunden

Men når regeringspolitikere taler om, at der er knap en milliard kroner til det formål, så er det et beløb, der først findes i 2025.

I perioden 2019-2025 bliver en stor del af de penge, der er sparet ved at indføre kontanthjælpsloft og integrationsydelse nemlig brugt på at nedsætte registreringsafgiften for biler.

Dermed er der nærmere knap en halv milliard tilovers i årene frem til 2025.

Her kan du se tallene for udvalgte år:

2019:

Penge sparet på integrationsydelse og kontanthjælp: 1 milliard

Heraf brugt på lavere bilafgifter: 0,6 milliarder

Tilbage til skattelettelser: 0,4 milliarder

2024:

Penge sparet på integrationsydelse og kontanthjælp: 0,9 milliarder

Heraf brugt på lavere bilafgifter: 0,1 milliard

Tilbage til skattelettelser: 0,8 milliarder

2025:

Penge sparet på integrationsydelse og kontanthjælp: 0,9 milliarder

Heraf brugt på lavere bilafgifter: 0

Tilbage til skattelettelser: 0,9 milliarder

Kilder: Aftale om registreringsafgift, LO, Cepos, Jyllands-Posten.