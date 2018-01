Analytiker: Løkke er lettet, selvom der stadig venter problemer forude

»Lettet, men dårlig.«

Det er Jyllands-Postens politiske analytiker, Machen Neel Gjertsens svar på, hvordan stemningen internt i den borgerlige VLAK-regering er lige nu.

For selvom der en lettelse i Venstre over, at Liberal Alliance slap grebet om skattereformen, så har de seneste par måneders politiske regeringsdrama kostet for alle partierne, lyder vurderingen.

Regeringen lægger stor skatteambition på hylden

»Liberal Alliance har ikke følt, at Venstre stod på mål for det, de synes, var regeringsprojektet - nemlig at få en ambitiøs skattereform. Derfor går regeringen ud af den seneste måned med nogle store brister på tillidsforholdet,« siger Marchen Neel Gjertsen og understreger, at regeringen samtidig har et knækket forhold til Dansk Folkeparti.

Det har kostet på tilliden for både V, LA og DF, lyder det fra Jyllans-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen. Arkivfoto

Lars Løkke Rasmussen (V) fortalte på et pressemøde tirsdag, at regeringen har besluttet at droppe de »ambitiøse skatteplaner,« man tidligere havde lagt op til at lave. Samtidig vil regeringen også vente med at lave det paradigmeskift i udlændingepolitikken, som støttepartiet Dansk Folkeparti har efterspurgt.

At Liberal Alliance endnu en gang må bøje sig på skatteområdet, har onsdag fået flere lokale LA-formænd til at sige, at de mener, Liberal Alliance slet og ret bør gå ud af regeringen. Alligevel vurderer Marchen Neel Gjertsen, at LA-toppen tager uroen i baglandet »meget roligt.«

LA-bagland: Vi bør overveje at træde ud af regeringen efter skattenederlag

»Liberal Alliance ved godt, at det her har kostet nogle tæsk, og at man har begået nogle fejl. Og det er klart, at LA er udfordret, og at presset også vil vokse frem mod et valg,« siger hun.

For Venstre er det dog en lettelse, at man nu kan begynde at snakke om andre ting og sætte en dagsorden igen. Det skal også ses i lyset af, at vælgerne »egentligt ikke stod og skreg på skattelettelser,« lyder det.

Men før man medgiver, at det kører på skinner for regeringen, skal man huske, at det dårlige forhold til Dansk Folkeparti stadig vil være et problem fremover.

»Løkke har skåret benene væk under Dansk Folkeparti ved at sige, at man nu trækker en streg i sandet i forhold til de udlændingepolitiske krav, som man indtil i går erklærede sig enig med DF i, at der var behov for,« siger hun og fortsætter:

»Det har en pris. Den pris er, at han vil løbe ind i en masse småproblemer – også i det kommende år. For holdet til støttepartiet er elendigt.«

Op ad bakke for Løkkes løfte: Mangler milliarder til at lette skatten for lavtlønnede

Hele forløbet har vist nogle samarbejdsvanskeligheder i regeringsprojektet, som stikker så dybt, at mange vil stille spørgsmålstegn ved hele det borgerlige liberale samarbejde, mener hun.

»Det har været et forløb, som alle har tabt på. Man skal huske, at vælgerne bryder sig meget lidt om forhandlingsdramaer og regeringskriser. Derfor kan man godt konstatere, at alle har været tabere,« siger hun.

Og problemerne med både presset internt i regeringen og det dårlige forhold til støttepartiet kommer til at fortsætte.

»Det bliver ikke ren harmoni fra nu af. Det kan godt være, at der er ryddet nogle sten af vejen, men der venter Løkke problemer fremover uanset hvad,« vurderer Marchen Neel Gjertsen.