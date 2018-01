Cepos-beregning: Løkkes skatteplan skrumper til en tiendedel

800 nye par hænder i puljen af arbejdskraft, som virksomhederne kan vælge mellem. Det bliver ifølge beregninger fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos, hvad regeringens skattelettelser vil tilføje, hvis de bliver til virkelighed.

Tirsdag valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at opgive mere omfattende skattelettelser for at kunne nå til enighed med Dansk Folkeparti om mindre skattelettelser.

Og med den manøvre forsvandt næsten 90 procent af det øgede udbud af arbejdskraft, som skattelettelser ville skabe. Det siger Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

- Det er særdeles ærgerligt, at Dansk Folkeparti blokerer for en større skattereform. Det har dansk økonomi brug for, blandt andet fordi danske virksomheder mangler arbejdskraft, siger han.

Regeringens oprindelige udspil gav ifølge Cepos det, der svarer til 7600 nye personer i puljen af arbejdskraft.

Efter Løkkes kursskifte vil regeringen forsøge at lette skatten for de laveste indkomster med knap en milliard kroner. Pengene stammer fra indførelsen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Derudover kommer justeringer af pensionssystemet, der skal sikre, at det bedre kan betale sig at spare op.

De 2,5 milliarder kroner, der er afsat til det, stammer fra fremrykkede skatteindtægter - altså at skatten af pensionsindbetalinger i højere grad skal betales på indbetalingstidspunktet, i stedet for når pensionen udbetales.

Mads Lundby Hansen anbefaler, at regeringen skrotter den første del af planen.

- Min anbefaling er at anvende alle 3,5 milliarder kroner på øget pensionsfradrag og helt droppe idéen om det nye jobfradrag, siger han.

- Anvendes en milliard kroner på jobfradraget, så reduceres beskæftigelsen med 300 personer.