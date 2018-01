S: Fornuftigt at opdele forhandlinger om skat og udlændinge

Det er fornuftigt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu lægger planerne om en "ambitiøs skatteaftale" på hylden og samtidig udskyder planerne om en ny aftale på udlændingeområdet.

Det mener Nick Hækkerup, som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

- Det er også fornuftigt at fokusere på skattelettelser i bunden og forsøge at løse det pensionsproblem, der er.

- Vi er klar til at snakke med regeringen om disse elementer, siger Nick Hækkerup.

Han lægger op til, at der kan laves en ny skatteaftale hen over midten af dansk politik.

- Det har været et kaotisk forløb for regeringen, og derfor synes jeg, det ville være fornuftigt, hvis man lavede nogle brede aftaler, siger Hækkerup.

Spørgsmål: Betyder det, at Socialdemokratiet vil være med i en ny aftale, der letter skatterne?

- I hvert fald det element, der handler om skattelettelser i bunden, og det at få løst de pensionsproblemer, der er.

- Vi havde jo helst set, at man startede med at bruge pengene på at forbedre velfærden.

- Men når regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet sig for, at råderummet skal bruges på skattelettelser, så vil vi gerne være med til at snakke om, hvordan det gøres bedst, siger Nick Hækkerup.

Overblik: Flere år med skattetrusler fra Liberal Alliance

På sit pressemøde tirsdag gjorde Lars Løkke det klart, at han ikke mener, at Socialdemokratiet tager nok ansvar i dansk politik.

Det er ifølge Nick Hækkerup en omgåelse af historiske kendsgerninger.

- Vi har lige haft et efterår, hvor blå blok startede med at sige, at man nu ville vise, at man godt selv kunne indgå aftaler.

- Så gik man i gang, og så viste det sig, at blå blok slet ikke kunne selv. Nu peger han så fingre ad os.

- Vi tror ikke på blokpolitikken. Vi tror på, at vi har brug for et Folketing, der arbejder sammen bredt. Derfor appellerer vi også til at lave aftaler sammen, siger Nick Hækkerup.