S i Nordjylland ville smide politiker ud efter klage fra kvinde

Når den nordjyske regionsrådspolitiker Thomas Hav forlader sit parti, Socialdemokratiet, skyldes det ifølge hans egen udlægning, at han er utilfreds med de poster, han har fået tildelt efter regionsrådsvalget i november.

Nordjysk regionspolitiker forlader Socialdemokratiet

Men spørger man gruppeformanden for Socialdemokratiet i Region Nordjylland, Mogens Nørgård, er forklaringen en anden:

- Vi har fået en klage på ham i forhold til et kvindeligt partimedlem, hvis grænser han har overtrådt i kommunikationen, siger Mogens Nørgård til Ritzau.

- Det handler om at give udtryk for et kvindesyn, som ikke er gængs i partiet. Det er nedladende udtryk om kvinder.

Den omstridte debat har ifølge Mogens Nørgaard fundet sted på de sociale medier.

Selv afviser Thomas Hav over for Ritzau at have skrevet noget nedsættende om kvinder.

Nordjysk politiker: Jeg har ikke skrevet nedsættende om kvinder

Mogens Nørgård vil, af hensyn til den kvinde der føler sig krænket, ikke fortælle præcist, hvad det er, Thomas Hav har skrevet, som er så alvorligt, at Socialdemokratiet bad ham vælge mellem at forlade regionsrådet eller forlade partiet.

- Men jeg synes ikke, at det kan misforstås, siger Nørgård.

- Det er en politisk debat, som bliver privat.