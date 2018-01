S og R maner til ro efter udsigt til flere kampfly i USA

Udsigten til - at der i en periode skal stå syv af Danmarks nye kampfly i USA til uddannelse og træning i stedet for fem - vækker ikke bekymring hos Socialdemokratiet og De Radikale.

De to partier var en del af det flertal i Folketinget, der i 2016 blev enige om at indkøbe 27 nye F-35-kampfly.

- Som jeg har forstået det, så handler det om, at vi så hurtigt som muligt skal have uddannet et tilstrækkeligt antal piloter til de nye fly.

- Hvis der i en overgangsperiode er brug for flere fly i USA til at gøre det, så kan det være en fornuftig måde at gøre det på, siger Socialdemokratiets forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen.

De Radikales forsvarsordfører, Martin Lidegaard, er heller ikke bekymret over flere fly på amerikansk jord i en periode.

- Vi har forstået det sådan, at dette er en del af en samlet plan, der sikrer den kapacitet, der skal være til både at træne nye piloter og beskytte Danmark, siger Martin Lidegaard.

Begge ordførere lægger vægt på, at der skal være fly nok i Danmark, således at landet kan opfylde sine internationale forpligtelser.

Jyllands-Posten skriver fredag, at regeringen lægger op til, at der skal stå flere end de i første omgang planlagte fem kampfly i USA.

Milliarddyre kampfly lander aldrig i Danmark: Hvert fjerde fly skal stå i USA

Det får i avisen kritik fra flere eksperter.

De mener, at Danmark umuligt kan løse de mange opgaver, som regeringen har lovet Folketinget i beslutningsgrundlaget bag milliardindkøbet af flyene.

Men ifølge Claus Hjort Frederiksen er det ikke sikkert, at der i en periode vil være syv fly i USA.

- Som det fremgår af aktstykke 31, kan der være behov for ekstra uddannelsesfly i USA i en periode.

- Men der er ikke truffet beslutning om, at antallet af fly i USA skal øges til syv, siger Claus Hjort Frederiksen.

Lys over mørklagte tal: Sådan blev 27 kampfly tryllet ned til 20 Regeringen burde allerede i 2016 have fortalt Folketinget, at syv af de nye danske F-35-kampfly skal stå i USA, lyder kritikken.

Ifølge kontoret for kampfly under Forsvarsministeriet er der ikke taget stilling til, hvor mange fly der placeres i USA. Det afhænger blandt andet af, hvor mange F-16-piloter og hvor mange nye piloter, der skal omstilles til F-35-flyene.