DF efter massiv kritik: Vi tager det stille og roligt

"Det er en smule vanvittigt". "Er vi i Danmark?". "Det er sgu for langt ude!".

Dansk Folkepartis forslag om at indføre et udgangsforbud for unge under 18 år efter klokken 20 i landets ghettoer har fået en hård medfart fra flere politikere.

S-ordfører: DF's udgangsforbud virker en smule vanvittigt

Men kritikken ryster ikke Dansk Folkeparti.

- Det kommer ikke som den store overraskelse. Det er selvfølgelig vidtgående, når man foreslår, at myndighederne i højere grad skal bestemme over folks bevægelsesfrihed.

- Men vi tager det stille og roligt, siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen.

De mange reaktioner får ikke partiet til at ændre på forslaget.

LA-profiler siger nej til DF-forslag: Er vi i Danmark?

- Jeg kan læse mig til, at man eksempelvis i Mjølnerparken har forståelse for vores forslag.

- Det er jo fordi, at de godt ved, at der desværre er mange unge mennesker på gaden om aftenen, der er med til at skabe problemer eller bliver inspireret af andre, der laver problemer, siger Martin Henriksen.

Ifølge ham skal udgangsforbuddet bruges i ekstreme tilfælde - eksempelvis hvis der er skyderier som dem, der er set i København i 2017.

- Der bør politiet have mulighed for at gå ind og sige, at man skal holde sig indendørs.

- Til hverdag forestiller vi os, at man bygger videre på det forældrepåbud, der allerede eksisterer, hvor man kan bede forældre om at holde deres børn hjemme på bestemte tidspunkter, hvis de er på vej ud i noget skidt, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: Vil et udgangsforbud ikke ramme en masse mennesker, der ikke begår kriminalitet eller skaber problemer?

- Vi vil jo indrette reglerne, så folk, der lever helt normale liv, kan fortsætte med det.

- Men ja, det vil da være en skærpelse, hvis man skriver ind i lovgivningen, at man eksempelvis kan bede en lillebror til et bandemedlem om ikke at være på gaden om aftenen.

- Men det er jo et forsøg på at bryde med den fødekæde, der er til de kriminelle miljøer, siger Martin Henriksen.

Ghettoerne er for alvor kommet i fokus igen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale proklamerede, at han ville afvikle ghettoerne helt.