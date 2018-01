S-ordfører: DF's udgangsforbud virker en smule vanvittigt

Dansk Folkepartis forslag om et udgangsforbud efter klokken 20 for unge under 18 år i landets ghettoer bliver ikke taget godt imod hos Socialdemokratiet.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) mener, at der er langt vigtigere ting at tage sig af end at holde de unge væk fra gaderne om aftenen.

- Skal vi forbyde en murerlærling på 17 år at gå en tur i kiosken klokken 21 og købe en Coca-Cola?

Jurist: DF's udgangsforbud bliver svært at realisere

- Undskyld, men det virker altså en smule vanvittigt, udtaler Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Vi har rigeligt med rigtige problemer i disse boligområder. Skulle vi ikke koncentrere os om dem, siger Tesfaye.

Ifølge Jacob Mchangama, jurist og direktør i tænketanken Justitia, er en bestemt adresse ikke nok til at retfærdiggøre et udgangsforbud.

- Vores bevægelsesfrihed er beskyttet i Menneskerettighedskonventionerne. Der skal være vigtige grunde til, at man indfører et udgangsforbud.

Engell: Løkke kan ikke opfylde Dansk Folkepartis ghettokrav

- Det kan være, hvis man er dømt for alvorlig kriminalitet eller vurderes til at udgøre en terrortrussel, siger Jacob Mchangama.

Han har svært ved at se DF's forslag blive en realitet.

Ghettoerne er for alvor kommet i fokus igen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale proklamerede, at han ville afvikle ghettoerne helt.

I alt syv ghettoforslag vil DF tage med, når regeringen og DF i løbet af januar genoptager forhandlingerne om yderligere stramninger på udlændingeområdet.

Dansk Folkepartis ghettokrav: Udgangsforbud efter klokken 20 for unge

Netop udlændingestramninger vil DF have trumfet igennem, hvis støttepartiet skal gå med på en skatteaftale, som regeringen ønsker.

Det konkrete ghettoudspil fra regeringen kommer i begyndelsen af det nye år, oplyste Løkke i sin nytårstale.