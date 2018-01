OVERBLIK: Regeringens dosmerseddel for 2018

Regeringen har en lang række opgaver på dosmersedlen for 2018. En del af dem skulle være ordnet i 2017, men er blevet udskudt.

Få et overblik over nogle af de vigtigste politiske aftaler, der venter i år:

* Skattelettelser

Regeringens ambition om at lande en skatteaftale med "historisk store skattelettelser" kuldsejlede før jul. Forhandlingerne med Dansk Folkeparti genoptages i begyndelsen af januar.

I sit skatteudspil lagde regeringen i august blandt andet op til at indfase en allerede aftalt forhøjelse af topskattegrænsen hurtigere og at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget.

DF vil ikke lette skatten i toppen, men i bunden - hvis der vel at mærke er penge tilbage, når velfærden er "sikret". DF kræver en vækst i det offentlige forbrug på 0,65 procent årligt frem mod 2025.

Overblik: Sjette ghettopakke siden 1994 er på trapperne

* Udlændingestramninger

DF vil kun være med i en skatteaftale, hvis der samtidig lander en udlændingeaftale med et nybrud i dansk udlændingepolitik.

Det skal bestå i, at flygtninge med midlertidig beskyttelse forberedes på at vende tilbage til deres hjemland frem for at blive integreret i Danmark.

* Opgør med ghettoer

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) brugte en god del af sin nytårstale på at varsle et opgør med parallelsamfund.

Regeringen fremlægger snart et udspil, der skal "afvikle ghettoer helt". Blandt andet ved at rive boligblokke ned og sprede beboerne, lod han forstå.

* Forsvarsforlig

Det seneste forsvarsforlig udløb med 2017, og derfor haster det med et nyt forlig, der skal løbe frem til 2023. Regeringen vil sammenlagt tilføre Forsvaret 12,8 milliarder kroner.

Forligspartierne, der ud over regeringen består af DF, Socialdemokratiet og De Radikale, er angiveligt tæt på en aftale, men den kobles tilsyneladende sammen med forhandlingerne om skat og udlændinge.

Overblik: Det siger de om Løkkes nytårstale

* Udflytning af statslige arbejdspladser

I 2015 præsenterede V-regeringen første runde udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. Flere end 2500 af de cirka 3900 arbejdspladser er flyttet.

I sin tale ved Folketingets åbning i oktober meddelte Løkke, at anden runde udflytninger af "tusindvis" af job ville blive annonceret før jul.

Men det blev udskudt til begyndelsen af 2018 - dog ikke på grund af regeringskrisen omkring finansloven, som Liberal Alliance truede med ikke at stemme for, forsikrede regeringen.

* Medieforlig

Forhandlingerne om det næste medieforlig, der skal træde i kraft 1. januar 2019, påbegyndes. Regeringen og flere andre partier ønsker at slanke DR og privatisere TV2. DF vil barbere DR med 25 procent.

S-ordfører: DF's udgangsforbud virker en smule vanvittigt

* Energiforlig

Til foråret indledes de udskudte forhandlinger om et nyt forlig for Danmarks energiforsyning i 2020 til 2030. Regeringens mål er at sikre mindst 50 procent vedvarende energi i 2030.

* Ungdomskriminalitet

I oktober fremlagde regeringen et udspil med 15 initiativer mod ungdomskriminalitet.

Blandt andet vil regeringen indføre en ungelavalder, så personer ned til 12 år får deres sag behandlet i et ungdomskriminalitetsnævn, hvis de mistænkes for grov kriminalitet.

DF beskylder regeringen for løftebrud med henvisning til, at de fire borgerlige partier op til folketingsvalget i 2015 lovede at sænke den kriminelle lavalder til 12 år.

* Reform af den offentlige sektor

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) ventes til foråret at præsentere regeringens varslede reform om bedre ledelse og ny teknologi i det offentlige.

Kilder: Altinget, Ritzau og DR.