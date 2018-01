Radikale har udskiftet Mette Frederiksen med Kristian Jensen

Traditionen tro inviterer De Radikale til nytårsstævne i Nyborg i årets første weekend.

På lørdag har De Radikales leder, Morten Østergaard, inviteret Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og finansminister Kristian Jensen (V) til politisk debat.

Ganske interessant er det, at Kristian Jensen er med i år.

De Radikale inviterer som udgangspunkt "de mest relevante aktører i dansk politik" til begivenheden. Det oplyser partiets pressechef, Andreas Hemmeth.

De seneste to år har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ellers været inviteret. Thulesen Dahl er efterhånden fast inventar som den ene af de to gæster.

Socialdemokratiet oplyser, at Mette Frederiksen også i år var inviteret. Men at hun er forhindret, fordi hun er i Østen.

De Radikale har det seneste år flirtet med netop Kristian Jensen.

I april sidste år indrykkede partiet en helsidesannonce i Berlingske. Den havde et billede af Kristian Jensen i selskab med teksten "Gør Danmark større".

De Radikales foretrukne statsministerkandidat er fortsat Mette Frederiksen. Men det kan ændres, hvis Kristian Jensen bliver Venstre-formand.

- Det vil vi tage stilling til på det tidspunkt, lød svaret fra Morten Østergaard dengang til Berlingske.

Annoncen blev bragt, kort tid efter at De Radikales Sofie Carsten Nielsen i P1-programmet Slotsholmen udtalte, at hun foretrak Kristian Jensens politiske projekt frem for Socialdemokratiets.

Regeringen og DF har lige nu et anstrengt forhold til hinanden efter et turbulent efterår. I forbindelse med forhandlingerne i december om finansloven, skat og udlændinge blev blå bloks splittelse udstillet.

Thulesen Dahl har kritiseret Kristian Jensen for at være en hæmsko i forhandlingerne. Finansministeren kunne ifølge DF ikke tyde støttepartiets signaler godt nok.

Til sidst måtte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) træde til. Finansloven kom i hus, selv om regeringspartiet Liberal Alliance strittede imod.

LA ville have en aftale om skat på plads før jul for at stemme for finansloven.

Skatteaftalen blev ikke landet. Men LA droppede sin trussel. Forhandlingerne om skat og udlændingestramninger genoptages derfor i denne måned.

DF kræver stramninger i udlændingepolitikken for at gå med til en skatteaftale.

Allerede i december udtalte Thulesen Dahl, at det er svære forhandlinger, som venter forude.