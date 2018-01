Minister udsætter trivselsmåling af frygt for lovbrud

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) udsætter en trivselsmåling i Folkeskolen, efter det er kommet frem, at undersøgelsen gemmer CPR-numre på samtlige folkeskoleelever, der deltager, uden forældres samtykke.

Det oplyser ministeren i en pressemeddelelse.

- Der er blevet rejst tvivl om ministeriets kommunikation til forældrene i forbindelse med trivselsmålinger i folkeskolen og gymnasiet, siger Merete Riisager i pressemeddelelsen.

- Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt personfølsomme oplysninger gemmes i strid med lovgivningen. Det er alvorligt.

- Forældrene har krav på at vide, hvem der har adgang til oplysninger om deres børn, og hvad de anvendes til. Det er der sat spørgsmålstegn ved.

Udsættelsen er en reaktion på en historie i avisen Politiken.

Undervisningsministeriet har siden 2015 gennemført trivselsmålinger af elever ned til 0. klasse.

I undersøgelserne skal børn ned til seks år blandt andet svare på, om de har ondt i maven eller i hovedet, når de er i skole, eller om de føler sig ensomme.

Svarene er herefter blevet systematisk indsamlet på hvert klassetrin.

Politiken har beskrevet, hvordan personoplysningerne af følsom karakter bliver gemt sammen med elevens cpr-nummer, skriver Politiken.

En ekspert i persondataret vurderer over for Politiken, at det ikke er lovligt.

Ministeren udsætter målingerne, indtil hun har drøftet sagen med relevante parter inklusiv den forligskreds, der er på folkeskoleområdet. Forligskredsen udgøres af alle partier undtagen Alternativet og Enhedslisten.

- Vi skal som myndigheder værne om borgernes data. Det er mit ansvar, at der er tryghed, tillid og tilstrækkelig information, når vi indsamler oplysninger om eleverne, siger Merete Riisager.