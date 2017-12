Kulturminister: Vi vil øge public service-pulje

Puljen til public service skal øges, så flere medier end DR kan producere indhold til danskerne.

Det siger kulturminister Mette Bock (LA) om Venstres forslag, som skærer 400 millioner kroner af DR's budget på 3,7 milliarder kroner.

Venstre vil skabe Danflix - public servicens svar på Netflix

Pengene skal bruges til at udvide public service-puljen fra 35 millioner til mellem 300 og 500 millioner kroner.

- At vi skal have en større public service-pulje, er alle tre regeringspartier meget optaget af. Det er en supergod idé. Hvordan økonomien skal strikkes sammen, vil blive en del af det samlede regeringsudspil, siger Mette Bock.

Hun regner med, at regeringen fremlægger sit udspil sidst i januar eller i februar. Det forhandler partierne i et nyt medieforlig, der træder i kraft 1. januar 2019.

Spørgsmål: Er De Konservative og Liberal Alliance uenige med Venstre i, at der skal skæres 400 millioner kroner i DR?

- Overhovedet ikke. Hvis du kigger på mediedebatten i 2017, så er der kommet rigtig mange forslag. Både til initiativer og økonomien. Venstres er et forslag blandt mange. Det kigger vi selvfølgelig på, siger kulturministeren.

S: Spred ikke public service på for mange medier

Dansk Folkeparti og brancheorganisationen Danske Medier vil skære 25 procent, så DR mister næsten en milliard kroner.

DR kan sagtens spare en fjerdedel af sit budget på fem år, mener administrerende direktør Stig Ørskov, JP/Politikens Hus og formand for Danske Medier.

- Det er en del af dét, vi taler om: Hvordan skal DR se ud i fremtiden? Det er en del af regeringsgrundlaget, at DR skal være mere fokuseret. Så det er helt klart, at der kommer til at ske noget, siger Mette Bock.

Overblik: Det går public service-puljen til i år

Spørgsmål: Vil regeringen tilbyde DF at skære 25 procent af DR i en skattereform?

- Det kan jeg simpelt hen ikke sige noget konkret om endnu. Det vil indgå i den samlede vurdering af, hvordan økonomien skal strikkes sammen. Men det er bestemt noget, vi kigger på, siger Mette Bock.