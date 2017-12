Overblik: Det går public service-puljen til i år

Venstre vil med det næste medieforlig fra 1. januar 2019 spare på DR og mangedoble den pulje, der hedder public service-puljen.

Venstre vil skabe Danflix - public servicens svar på Netflix

Her kan du få et overblik over, hvordan puljen fungerer, og hvilke tv-programmer den har finansieret i 2017.

I 2017 indeholdt puljen 42,5 millioner kroner. De blev fordelt af en styregruppe på tre medlemmer.

Når pengene uddeles lægges der vægt på originalitet, betydning og kvalitet.

Man kan få støtte til både udvikling og produktion.

Puljens midler er som udgangspunkt opdelt med 70 procent til tv-drama og 30 procent til tv-dokumentar, hvoraf mindst 25 procent af midlerne samlet set skal bruges til programmer til børn og unge.

Her er et udpluk af nogle af de serier, som puljen har finansieret over de sidste mange år

HBO Nordics tv-drama "Erobreren", instrueret af Per Fly: 657.438 kroner.

Kanal 5's tv-drama "Gidselstagningen": 13,8 millioner kroner.

TV2's tv-drama "Lykke-Per", instrueret af Bille August: 22,25 millioner kroner.

DK4's tv-dokumentar "Özlems Jomfrurejse": 1,7 millioner kroner.

TV2's tv-dokumentar "Rejsen til Nordpolen", tilrettelagt af Mikkel Beha: 147.000 kroner.

TV2's tv-drama "Nordskov": 19 millioner kroner.

TV2's tv-drama "Hjørdis": 5,6 millioner kroner.

TV2's tv-drama "Badehotellet": 22,8 millioner kroner.

Kanal 5's tv-drama "Heartless": 15,6 millioner kroner.

Tre sæsoner af TV2s dramaserie "Dicte": 17,3 millioner kroner.

TV2's dokumentar "De Forsvundne Børn": 4,1 million kroner.

TV2's tv-drama "Den Som Dræber": 10,25 millioner kroner.

TV2's dukkedokumentar "Radio Karen": 1,4 millioner kroner.

TV2's tv-drama "Blekingegade": 8,1 million kroner.

Kilde: Det Danske Filminstitut.