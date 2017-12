S: Spred ikke public service på for mange medier

Danmark bør bevare stærke public service-medier som DR og TV2.

Det mener Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, som er partiets næstformand.

- I et lille land som Danmark, hvor vi er oppe imod store mediegiganter, er det meget vigtigt, at vi har stærke public service-institutioner som DR og TV2. De skal også i fremtiden være stærke brands, mener Mogens Jensen.

Venstre vil skære omkring 400 millioner kroner af DR's budget på 3,7 milliarder licenskroner årligt. Pengene skal bruges til at udvide public service-puljen. Det skriver TV2.

- Vi mener godt, man kan lave public service-indhold for mindre end det, siger Britt Bager, Venstres kultur- og medieordfører.

Næste år forhandler partierne et nyt medieforlig. Det træder i kraft fra 1. januar 2019.

Hvis det står til Venstre, vil mediebrugere i Danmark fremover kunne finde et væld af danskproduceret indhold på en app og en 24-timers tv-kanal kaldet Danflix.

Det skal være en dansk public service-pendant til den populære streamingtjeneste Netflix, som skal finansieres af licensmidler.

Venstre vil skabe Danflix - public servicens svar på Netflix

Mogens Jensen advarer mod at sprede public service på for mange medier, som man har gjort i New Zealand.

- Her er public service spredt ud på alle mulige aktører. Så folk ikke kan finde indholdet. Nogle steder risikerer man, at det kommer ind bag betalingsmure, mener Mogens Jensen.

- Det har været en dårlig udvikling i New Zealand. Her er der reelt ikke public service tilbage til borgerne. Det vil være trist udvikling, hvis det skulle ske i Danmark.

Spørgsmål: Vil Socialdemokratiet spare på DR?

- Socialdemokratiet er optaget af, at vi i Danmark har et godt, kvalitativt public service-indhold. I form af nyheder, drama og dokumentar, som danskerne er fælles om at betale for med lige adgang, siger Mogens Jensen.

- Vi er slet ikke interesseret i at reducere dansk radio- og tv-produktion. Men vi er åbne over for at diskutere DR's budget og en udvidelse af public service-puljen.