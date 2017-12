Støjberg-stramninger har ikke været brugt

Mens regeringen slår sig op på at have gennemført 67 stramninger af udlændingepolitikken, viser en nærmere gennemgang, at hvert fjerde tiltag – 16 i alt – ikke har været fuldt i brug eller haft nogen direkte effekt.

Reglerne blev f.eks. skærpet i marts for kriminelle udlændinge dømt til udvisning, så de mister deres lommepenge på ca. 30 kr. om dagen, hvis de forsømmer pålagte pligter. Ingen er imidlertid blevet trukket i ydelsen, oplyser Udlændingestyrelsen.

Regeringen har også afkortet tiden for, hvor længe en midlertidig opholdstilladelse for flygtninge gælder. Målet var, at sagerne oftere skulle revurderes og muligvis omgøres. Men ifølge styrelsen er det »meget tæt på 100 pct.« af alle flygtninge, der får forlænget deres asyl i Danmark.

Se hele listen: Sådan har Støjbergs stramninger virket Jyllands-Posten har gennemgået alle 67 udlændingestramninger for at undersøge rækkevidden af de mange tiltag. Her er resultatet.

DF erkender, at flere tiltag er i »småtingsafdelingen«.

»Man får fornemmelsen af, at nogle ting kun træder i kraft på papiret, men ikke i virkeligheden. Det er et problem. Ministeren må få styr på sit område,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Udover tiltagene uden direkte effekt er der en række stramninger, der kun gælder for få personer eller sparer statskassen for mindre millionbeløb. Siden den meget omtalte smykkelov trådte i kraft, er den f.eks. anvendt syv gange til at beslaglægge asylsøgeres værdier. Til sammenligning kom der næsten 10.000 asylsøgere til Danmark i samme periode.

S tvivler, men støtter

Jan-Paul Brekke, forsker i udlændingepolitik ved Institut for Samfundsforskning i Oslo, påpeger, at det er svært at vide sig sikker på effekterne af udlændingetiltag, og at regeringen derfor lovgiver med spredehagl.

»I stedet for at gennemføre et enkelt tiltag, som man ved vil have effekt, gennemfører man en masse tiltag og håber, at nogen vil få en effekt,« siger han.

Støjberg noterer hver eneste stramning, men bag tælleren gemmer sig en anden historie Pseudodiskussioner skygger for de virkelige problemer, mener Socialdemokratiet. Det har fået styr på tilstrømningen, svarer Støjberg.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) mener, at en del stramninger skaber »pseudodiskussioner«.

»Men vi stemmer for det, som vi synes er fornuftigt. Og så siger vi nogen gange fra talerstolen, at vi er i tvivl om, hvorvidt det vil have den store effekt,« siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) hæfter sig ved, at det er lykkedes at få styr på tilstrømningen af asylsøgere til Danmark:

»For mig er det ikke et succeskriterium, at hver enkelt stramning har været i anvendelse.«