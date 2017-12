Splittet børnecheck splitter læserne: »Det er da et lille skridt på vejen mod at opføre sig ordentligt i skilsmisser!«

Både regeringen og Socialdemokratiet er klar til et opgør med de gamle børnepengeregler i ligestillingens navn. Således skal børne- og ungeydelsen ikke længere som udgangspunkt udbetales til barnets mor.

Tiltaget, som Jyllands-Posten beskriver i søndagens avis, skal gælde for alle gifte, samlevende og skilte par. Den svenskinspirerede model skal bl.a. gøre, at forældre i den sidstnævnte situation har færre økonomiske spørgsmål at skændes om.

Men tager man et skridt frem mod eller væk fra ligestilling og færre konflikter med sådan en ordning? Det er der delte meninger om blandt Jyllands-Postens læsere på Facebook, hvor flere har valgt at dele historier fra deres personlige situationer.

Opgør med børnecheck rammer 650.000 par: Nu skal mor og far tvinges til at dele

»Man kan og skal ikke skære alle over en kam - for at behandle folk/forældre ens, skal og må de behandles forskelligt for ikke to forældre/skilsmisse-sager er ens,« skriver Camilla Winther, der har inkasseret flest opadvendte tommelfingre - i alt 107 stk. i skrivende stund - for sit indspark om, at man altså næppe kan komme problemet til livs med en universalløsning.

Flere læsere mener, at idéen har potentiale til at skabe flere konflikter frem for at knuse dem. En af dem er Anja Hovgaard Andersen.

»Man skaber bare nye problemer, og bruger den ene forælder fx sin halvdel af børnepengene på sig selv, bajere, stoffer eller hvad det kan være, så har den anden kun halvt så mange penge at købe tøj til ungen for. Dobbelt arbejde, alt for mange aftaler og samtaler mellem forældre der ikke kan tale sammen i forvejen,« skriver hun, der ikke står alene med den holdning:

»Spændende hvem der så skal betale for institution, skoletaske, lommepenge, børneopsparing, skolemælk, overtøj osv. Det vil helt sikkert skabe en del konflikter, frem for at den ene forældre står for det hele,« skriver Anja Louise Hansen.

Andre læsere giver tiltaget en varmere modtagelse.

Foreningen far om ny fordeling af børnecheck: Det er moderne familiepolitik

»Det er da et lille skridt på vejen mod at opføre sig ordentligt i skilsmisser!« skriver eksempelvis Carsten Wiehe, og en anden følger, Charlotte Buhl, mener, at tiltaget burde være indført for længst:

»På tide. Så bliver lovgivningen endelig tilpasset sund fornuft og logik, hvilket vil hjælpe de der desværre ikke lever efter det i dag. Skandaløst det først kommer nu, men bedre sent end aldrig,« skriver hun.

En, der bestemt mener, at tiltaget er til gavn for ligestillingen, er Jesper Jørgensen. Endelig bliver der rent faktisk kigget på, hvordan virkeligheden ser ud, mener han.

»Fantastisk nyhed for de mange samværsforældre, som er ligeså ansvarsfulde, engagerede og tilstede, som bopælsforældrene. Alt omkring vores nuværende lovgivning på forældreområdet, er et levn fra da vi mænd cyklede på væltepeter, og kvinderne brugte vaskebaljer. Kvinderne har med rette råbt på ligestilling - men det er bare så ærgerligt, at det ikke virker til, at den ligestilling skal træde i kraft alle steder,« skriver han og tilføjer:

»Der er masser af tilfælde af 8/6 ordninger (jeg selv inkl.), som både betaler fuldt børnebidrag og ikke ser noget til børnepengene.«

Ændringen vil gælde 651.000 par, som skal dele ydelsen, mens 38.000 modtagere slipper, fordi de har eneforældremyndigheden. Hvis forældrene selv kan aftale en ordning, eller hvis barnet bor mest hos den ene forælder, er det også muligt at undgå delingen.

Men flere påpeger, at det er et urealistisk scenarie, at skilsmisseforældre, der i forvejen er i konflikt, kan tale sig frem til en løsning. Flere så hellere, at børnechecken - eller »konfliktchecken«, som en enkelt læser har døbt den, helt blev afskaffet.

»Så sluttede den debat. Forældrene har herefter selv ansvar for at forsørge deres børn. Der er alt for megen spekulation i offentlige tilskud. Børnepenge, boligstøtte, tilskud, nedsættelse af betaling for pasningsordninger. Børn er en privat sag. Det er ikke en samfundsopgave,« mener for eksempel Kirsten Kristensen.

