V-ordfører: Tag ud og køb nogle klejner, Thulesen Dahl

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringen skal nyde juleferien, så meget de kan, for det bliver næppe fredeligt at møde på arbejde i det nye år.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, forudser nemlig vanskelige forhandlinger, når blå blok i januar genoptager forhandlingerne om skat og udlændinge.

Fakta: Finansloven er statens budget for næste år

- Det bliver meget besværlige forhandlinger. Der er en del, der skal samles op på, siger Thulesen Dahl til TV2.

Tilliden skal genetableres mellem regeringen og DF efter et tumultarisk forløb i december. Her blev parterne til sidst enige om en finanslov, men udskød at få aftaler omkring skat og udlændinge på plads.

- Liberal Alliance og regeringen bærer et stort ansvar. Jeg forventer, at de kommer med en attitude i starten af det nye år, der viser, at de er parate til at komme Dansk Folkeparti i møde, siger Thulesen Dahl.

Undervejs i forløbet truede regeringspartiet Liberal Alliance med ikke at stemme for finansloven, som regeringen og DF havde aftalt. Det ville Liberal Alliance kun, hvis en skatteaftale også kom i hus før jul.

På den anden side ville DF kun gå med til en skatteaftale, når der kom yderligere udlændingestramninger.

I sidste ende droppede LA sin trussel, og finansloven blev vedtaget fredag.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, tager Thulesen Dahls udtalelser om besværlige forhandlinger i januar med ro.

- Det er jeg sikker på, at Kristian Thulesen Dahl har ret i. Men i morgen er det juleaften. Nu vil jeg til at komme i julestemning. Det skulle andre også til at komme, siger Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Synes du, at Thulesen Dahl og DF bidrage til den julestemning, som du gerne vil komme i?

- Jeg er helt sikker på, at Thulesen Dahl og resten af Dansk Folkeparti ligesom jeg er på vej i julestemning.

- Jeg vil tage ud og købe mistelten og nogle klejner. Det tror jeg også, at Thulesen Dahl skal gøre, siger Ellemann-Jensen.