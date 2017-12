Hver femte i ghettoliste-områder: Religion tæller over demokrati

Hver femte indvandrer over 15 år i de boligområder, der optræder på regeringens ghettoliste, mener, at religiøse love står over demokratiske. Det skriver Berlingske på baggrund af en Gallup-måling.

Målingen er foretaget blandt 350 indvandrere fra de pågældende boligområder. Det udgør ifølge Gallup et repræsentativt udsnit.

Et af spørgsmålene i målingen lyder: Hvad rangerer øverst: Religiøse love eller demokratiske love?

Her svarer 61 procent, at det gør demokratiske love. 20 procent svarer religiøse love. 19 procent har enten svaret "ved ikke" eller ikke ønsket at svare.

- Det giver ingen mening at leve i Danmark, hvis man har den holdning, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til Berlingske med henvisning til de personer, der sætter de religiøse love højest.

- Det viser, at antallet af muslimer, der mener, at Koranen står over Grundloven, ikke kan reduceres til et lille ekstremistisk mindretal, siger Mathias Tesfaye (S), der er integrationsordfører.

Gruppeformand for De Radikale Sofie Carsten Nielsen kalder det et "kæmpe problem".

Målingen består også af en række andre spørgsmål om forholdet til arbejdsmarkedet, sprog, ligestilling og ytringsfrihed.

Hvad angår arbejdsmarkedet, svarer 79 procent, at det er vigtigt at være selvforsørgende. 85 procent mener, at det er vigtigt, at kvinder har tilknytning til arbejdsmarkedet.

45 procent mener ikke, at det er acceptabelt, at kvinder dyrker sex før ægteskabet. 43 procent mener det modsatte.

Alligevel mener 91 procent, at kvinder skal have de samme rettigheder som mænd.

Omkring hver femte - eller mere præcist 22 procent - mener, at kvinder skal gå tildækkede.

Berlingske skriver, at målingen er foretaget ved tilfældigt at trække telefonnumre i området. Herefter er personer med dansk oprindelse sorteret fra.

Den statistiske usikkerhed er ifølge Gallup op til 5,5 procentpoint.