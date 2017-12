Pilotprojekt sender hundredvis af somaliske asylsøgere hjem

Flere hundrede flygtninge fra Somalia har i år fået inddraget deres opholdstilladelse i Danmark og skal derfor rejse tilbage til deres hjemland.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V) fra Folketingets talerstol under debatten om finansloven for næste år. Den ventes at blive vedtaget med et bredt flertal fredag aften.

- Det er vigtigt at understrege, at når myndighederne vurderer, at en flygtning eller en familiesammenført kan vende hjem til deres eget land, så skal de vende hjem til deres eget land, siger han.

Omkring 225 personer med asyltilladelser og cirka 120 med familiesammenføringstilladelser har fået inddraget deres opholdstilladelse som følge af et særligt pilotprojekt.

Projektet hører under Udlændingestyrelsen, der har gennemgået mere end 900 sager.

- Det viser, at de indsatser vi startede i 2017 har en effekt, og nu styrker og forstærker vi indsatsen med finansloven for 2018, siger finansministeren.

Desuden har 260 andre somaliere med enten asyltilladelse eller familiesammenføringstilladelse fået afslag på at få forlænget deres ophold.

Det er sket med henvisning til "forbedringer af de generelle forhold i Somalia".

Udlændingepolitik og hjemsendelser er højt på dagsorden på Christiansborg, hvor Dansk Folkeparti vil have stramninger, hvis partiet skal gå med på en skattereform frem mod 2025.

De forhandlinger er nu udskudt til januar, efter at regeringspartiet Liberal Alliance tirsdag opgav at få en skattereform på plads inden finansloven.

Finansministeren vil gerne huse flygtninge, men de skal hjem ved fredstid.

- Jeg mener, at vi som et rigt land skal være i stand til at tage imod flygtninge, når der er brug for det, men når der er fred og ro i deres hjemland, skal de også vende tilbage, siger han fra talerstolen.

Kristian Jensen: Vi skal blive bedre til at hjemsende flygtninge

Han vil derfor udbrede vurderingerne til andre folkegrupper, så flere kan sendes hjem.

- Det viser, at når man reelt går ind og kigger på, hvad vurderingen er i hjemlandet, når der sker en forlængelse af midlertidigt ophold, så skal det være en reel vurdering, siger han.

Finansministeren ser gerne, at flygtninge får kompetencer, som gør, at de kan hjælpe med at genopbygge deres hjemland, hvis de vender hjem.

Men han ser også gerne, at de lærer at klare sig på det danske arbejdsmarked modsat Dansk Folkeparti.

- Hvis de skal være i Danmark og klare sig, skal de kunne komme på arbejdsmarkedet, kunne vores sprog, kultur og værdier og tage del i det danske samfund.

- Vi mener, det er vigtigt, at man både får kompetencer, der gør, at man kan vende tilbage til sit hjemland og kompetencer, der gør, at man kan klare sig i det danske samfund, siger han.