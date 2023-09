Her løfter han også noget af sløret for sine planer om at forsøge at samle Enhedslisten, SF og Alternativet i en såkaldt »håbets akse«, som skal vriste Socialdemokratiet fri af SVM-regeringen efter næste valg.

Og så går han i kødet på nogle af diskussionerne i den identitetspolitiske debat i disse år, som ifølge Dragsted simpelthen er »for fjollede« og risikerer at tage fokus for vigtigere dagsordener for venstrefløjen.

