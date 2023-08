Nu er hun medlem af Moderaterne og minister i SVM-regeringen og støtter helhjertet planerne om et forbud mod koranafbrændinger.

Hvordan hænger det nu sammen? Og kan Egelund i modsætning til justitsminister Peter Hummelgaard (S) garantere, at et forbud ikke kommer til at ramme demonstrationer for f.eks. LGBT-sagen eller Tibet?

Det spørger Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Th. Dahl, om i dagens udgave af den politiske podcast ”Under Gulvtæppet”, hvor Christina Egelund er både gæst og gæsteanalytiker.