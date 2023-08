Historien om Mette Frederiksens skjulte milliardregning 

Mette Frederiksen vidste, at der gemte sig en milliardregning i en vidtrækkende aftale. Alligevel sagde hun ikke et ord om det til vælgerne. Først da store bededag skulle afskaffes, kom regningen frem i lyset og blev brugt som argument for at fjerne helligdagen i kampen for Danmarks oprustning og i forsvaret mod russerne.