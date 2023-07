Det er mere end 10 år siden, at hele grundlaget for de danske boligskatter brød sammen. Siden har it-kaos og politiske forviklinger presset udviklingen af et nyt system, der nu endelig er klar til at se dagens lys. Men hvad skal vi forvente af det nye skattesystem, hvor mange modtager en vurdering af deres grund og bolig i år? Passer vurderingerne, og kommer systemet i mål?