Hvordan er det nu med Socialdemokratiets kaffeklubber? Hvem leder dem, hvad bruges de til, og hvor mange er der? Vi åbner Pandoras æske af lytterspørgsmål i denne sommerepisode af Jyllands-Postens politiske podcast, der udkommer hver torsdag også i ferien.

Lyt med når chefredaktør Marchen Neel Gjertsen og politisk analytiker Niels Th. Dahl gør dig klogere på kaffeklubberne, men også på meget andet. Omdrejningspunktet for hele ugens episode er lytternes spørgsmål, og det bringer de to klogeåger ud i nogle nye hjørner af overvejelser. Hvordan lykkes det for eksempel de to selv at adskille egne holdninger fra journalistikken? Hvad er forskellen på en kommentator og en analytiker, og hvordan håndterer man at have en politisk baggrund eller at have arbejdet for politiske interesser, når man så senere skal agere objektiv?