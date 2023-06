Fortiden truer Mette Frederiksen

Og så drøfter vi situationen i de socialdemokratiske kaffeklubber, hvor man nu desperat forsøger at kalde til intern ro og orden. Måske bare for sent.

Lyt med, når chefredaktør Marchen Neel Gjertsen sammen med politisk analytiker Niels Th. Dahl drøfter den højspændte situation i dansk politik.

