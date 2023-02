Da Venstre forhandlede regeringsgrundlag, var Mette Frederiksen dygtig til at undgå yderligere juridisk efterspil i minksagen. Men drøftede partierne også Claus Hjort Frederiksens højspændte sag om læk af statshemmeligheder? Før var Venstre-toppen ude i et fuldtonet forsvar for partiets mangeårige nestor, men i denne uge var der ingen redningskrans, da regeringen blåstemplede anklagemyndighedens ønske om at retsforfølge ham.