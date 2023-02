Venstre står uden formand - i hvert fald for en tid - mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt.

Ingen ved, hvor længe det kommer til at stå på - men en ting er sikker: Det politiske maskineri kører nådesløst videre, uanset om Ellemann er til stede eller ej.

Hvad kommer det til at betyde for Venstre? Hvad kommer det til at betyde for regeringen?