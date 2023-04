Efter denne uges annullering af endnu en advarsel til en embedsmand i minksagen, drager Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg nu en direkte parrallel til sin egen rigsretsdom.

”Det er mærkeligt, at man kan slå et helt erhverv ihjel uden at høre for det. For et år siden sad jeg lænket derhjemme for at have adskilt tre par, der boede i busafstand til hinanden, og hvor vi ovenikøbet betalte busbilletten, så de kunne se hinanden. Det sad jeg i fængsel for i 60 dage!”