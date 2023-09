Den nye BYD Seal 3 er meget, meget tæt på at matche Model 3 i på de fleste parametre og overgår den sågar på visse punkter. Hør historien om bilen i ugens podcast, der ligeledes sætter fokus på en hel stribe andre elbiler. Flere er sat voldsomt ned i pris, og det minder mest af alt om en verserende priskrig.

Samtidig er der virkelig dårligt nyt til dem, som har gået og håbet på, at brintbiler ville kunne konkurrere med de fuldt elektriske modeller. Der er ligeledes kedelige informationer til dem, som overvejer en klassisk VW-model, for priserne er historisk høje. På den anden side er et nyt mærke klar med klassens i særklasse hurtigste bil og til en næsten chokerende lav pris.